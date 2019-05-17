Гимнастка Дина Аверина назвала плохим свое стартовое выступление на чемпионате Европы

БАКУ, 17 мая. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина, занявшая первое место в квалификации чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с обручем, недовольная своим выступлением. Об этом она сообщила журналистам.

Квалификационные соревнования в упражнении с обручем стали первыми на ЧЕ для многократных чемпионок мира и Европы сестер Дины и Арины Авериных. Дина по итогам квалификации заняла первое место. Арина, дважды уронившая обруч, заняла 17-е место.

"Считаю, что я очень плохо выступила, вообще ничего не получилось из того, что мы хотели показать. Но я надеюсь, что смогу исправиться", - сказала Дина Аверина.

"Волнение, конечно, присутствует, даже у опытных гимнасток. Не обращаю внимания на других. Самый главный соперник - это я сама. Главное - перебороть саму себя", - сказала гимнастка.

Финалы в отдельных видах пройдут 19 мая.