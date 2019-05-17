Латвийский хоккеист Фрайбергс не сыграет из-за дисквалификации в матче ЧМ с россиянами

БРАТИСЛАВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник сборной Латвии Ральф Фрайбергс пропустит субботний матч чемпионата мира со сборной России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Латвии.

Сборная Латвии уступила команде Чехии в пятницу со счетом 3:6. Фрайбергс за две минуты до конца матча получил матч-штраф (5+20) и был удален до конца игры.

"Защитник Ральф Фрайбергс дисквалифицирован на один матч", - сообщили в пресс-службе.

Также удаленный до конца встречи форвард Марис Бичевскис сыграет в предстоящем матче с россиянами.

Фрайбергс провел четыре матча на чемпионате мира, в которых отдал две голевые передачи и набрал 27 минут штрафа.

Матч сборных России и Латвии начнется в субботу в 13:15 мск.