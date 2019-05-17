Главный тренер сборной Латвии по хоккею Хартли: россияне могут собрать пять сборных на ЧМ

БРАТИСЛАВА, 17 мая. /ТАСС/. Россия может привезти пять сильных сборных на мировое первенство по хоккею. Такое мнение в пятницу журналистам высказал главный тренер сборной Латвии Боб Хартли, который возглавляет клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард".

В субботу сборная России сыграет с командой Латвии в матче группового этапа чемпионата мира. В состав российской команды на чемпионат мира не попало ни одного игрока финалиста Кубка Гагарина "Авангарда".

"Я не определяю состав сборной России, но известно, что я очень сильно уважаю Михеева. Это показывает только то, каким выбором игроков обладает Россия. Россия может собрать пять сильных сборных на чемпионат мира", - отметил Хартли.

Сборная России возглавляет турнирную таблицу группы В, набрав 12 очков из 12 возможных. Команда Латвии занимает пятое место с 6 очками.

"В нашей ситуации, когда мы проиграли сборным Чехии и Швейцарии, нам надо провести лучшие игры в жизни с командами России и Швеции для того, чтобы выйти в плей-офф. С чехами мы все делали правильно, но забросили недостаточно шайб, мы повели 2:0, но, к сожалению, потом последовал большой штраф и чехи использовали его. Мы постараемся показать свою игру и посмотрим, что получится", - сказал главный тренер сборной Латвии.

6 мая 24-летний нападающий Илья Михеев, выступавший за "Авангард", подписал контракт с "Торонто". "Я поговорю еще раз с Михеевым. Я знал, что он хотел поехать в НХЛ, мы его поддерживаем и желаем удачи", - заключил Хартли.