Тренер Аболс: победить россиян в матче ЧМ будет архисложно для латвийских хоккеистов

БРАТИСЛАВА, 17 мая. /ТАСС/. Тренер сборной Латвии по хоккею Артис Аболс назвал архисложной задачу выиграть у сборной России в предстоящем матче чемпионата мира. Об этом он рассказал журналистам.

Сборная Латвии занимает пятое место в группе В, набрав шесть очков. Для того, чтобы иметь шансы войти в первую четверку команд и попасть в плей-офф, латвийцам нужно обыгрывать россиян. Четвертое место занимает сборная Швеции, имея девять очков.

"Эта задача [победить сборную России] архисложная, и нам не хватит для выхода из группы победы над норвежцами в последний день, если мы не выиграем у сборной России. Все прекрасно понимают, кто Россия, а кто мы. На бумаге сборная России гораздо сильнее нас, но в одной игре все может быть. Мы умеем играть от первой до последней секунды, что мы доказали на чемпионате мира позапрошлого года", - сказал Аболс.

В пятницу в проигранном матче с командой Чехии (3:6) латвийцы потеряли из-за матч-штрафа защитника Ральфа Фрайбергса, который дисквалифицирован на одну игру, и форварда Мариса Бичевскиса. "Хоккей - это игра эмоций и ошибок, кто меньше ошибается, тот и выигрывает. Во вчерашнем матче чехи выиграли заслуженно. Да, был момент, когда вместо "5+20" надо было дать нашему хоккеисту "2+10", но чехи мастера", - отметил Аболс.

"Удаление Бичевскиса - это больше несчастный случай: там был удар в голову, но злого умысла в действиях Бичевскиса не было. В игре же со швейцарцами (сборная Швейцарии обыграла латвийцев со счетом 3:1, - прим. ТАСС) мы знали, что соперник делает на вбрасываниях. И я скажу, что это не соперник забил, а мы пропустили", - добавил он.

Матч Латвия - Россия начнется в 13:15 мск. Сборной Латвии до конца группового этапа также предстоят матчи со шведами 20 мая и с норвежцами 21 мая.