Гимнастка Арина Аверина выиграла квалификацию ЧЕ в упражнениях с мячом

БАКУ, 17 мая. /ТАСС/. Россиянка Арина Аверина заняла первое место в квалификации чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с мячом. Соревнования проходят в Баку.

Результат 20-летней спортсменки составил 22,750 балла. Второе место заняла болгарка Боряна Калейн, набравшая 22,100 балла, третьей стала ее соотечественница Катрин Тасева, в активе которой 21,600 балла. Россиянка Александра Солдатова также прошла в финал в данной дисциплине, показав шестой результат (20,925 балла).

В упражнениях с обручем победу одержала сестра Арины Авериной Дина, набравшая 22,300 балла. Второй стала Калейн (21,650), третьей - представительница Белоруссии Екатерина Галкина (21,400). Арина Аверина не смогла пройти в финал, заняв 14-е место (18,725).

Финалы в отдельных видах пройдут 19 мая. Чемпионат Европы в Баку завершится в тот же день.