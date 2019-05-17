"Анадолу Эфес" вышел в финал баскетбольной Евролиги, обыграв "Фенербахче"

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 17 мая. /ТАСС/. Баскетболисты турецкого "Анадолу Эфес" обыграли турецкий "Фенербахче" со счетом 92:73 в полуфинальном матче "Финала четырех" Евролиги. Соревнования проходят в испанском городе Витория-Гастейс.

Самым результативным игроком матча стал американский разыгрывающий "Анадолу Эфес" Шейн Ларкин, набравший 30 очков. Его одноклубник атакующий защитник Василие Мицич из Сербии набрал 25 очков. У "Фенербахче" больше всех очков на счету чешского форварда Яна Веселы - 14.

В четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги "Анадолу Эфес" обыграл испанскую "Барселону" (счет в серии 3-2). В завершившемся регулярном чемпионате Евролиги "Эфес" занял четвертое место. "Фенербахче" стал победителем регулярного чемпионата сезона-2018/19.

Позднее в пятницу состоится матч другой полуфинальный матч между российским ЦСКА и испанским "Реалом". Финал и матч за третье место пройдут 19 мая. Действующим победителем Евролиги является "Реал", обыгравший в финале "Фенербахче.