Хоккеист Терещенко вернулся в московское "Динамо"

ТАСС, 17 мая. Трехкратный чемпион мира по хоккею в составе сборной России Алексей Терещенко вернулся в московское "Динамо" после проведенного сезона за "Динамо" из Минска. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба московского клуба.

Контракт с 38-летним нападающим рассчитан до 30 апреля 2020 года. Соглашение носит односторонний характер.

Терещенко перешел в минское "Динамо" в декабре 2018 года, контракт был рассчитан до конца прошедшего сезона. В текущем сезоне он провел 30 матчей в регулярном чемпионате, набрав 16 очков (6 шайб + 10 очков). В минувшем сезоне КХЛ "Динамо" не смогло выйти в плей-офф, заняв 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Терещенко является воспитанником московского "Динамо", в составе столичного клуба дважды становился чемпионом России (2000, 2005). Также он выступал за казанский "Ак Барс", с которым в 2010 году выиграл Кубок Гагарина, и уфимский "Салават Юлаев". Всего в Континентальной хоккейной лиге он провел 567 матчей, набрав 295 (118+177) очков.

В составе сборной России, помимо трех золотых наград чемпионатов мира, Терещенко завоевал серебро мирового первенства. Всего за национальную команду он провел 58 матчей, набрав 24 (10+14) очка.