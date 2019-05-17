Медслужба сборной России: в команде доверяют хоккеистам и следят за их здоровьем

БРАТИСЛАВА, 17 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Штаб национальной сборной России на чемпионате мира по хоккею доверяет игрокам, состояние здоровья и функциональную готовность которых своевременно отслеживает медицинская служба команды. Об этом ТАСС сообщили в медицинской службе сборной России.

Ранее словацкий портал sport24.sk опубликовал фотографии российских хоккеистов в ресторане после матча с командой Чехии (3:0), написав о том, что игроки выпили 160 бокалов пива.

"Игроки национальной сборной команды ежедневно проходят обследования определения состояния здоровья и функциональной готовности при помощи интегральных программных комплексов Firstbeat, а также биохимического анализатора. Регулярно оценивается композиционный состав тела хоккеистов системой биоимпедансометрии Inbody, - рассказали в медслужбе. - Медицинская служба сборной бдительно и своевременно отслеживает все изменения состояния здоровья, функциональной готовности индивидуально каждого игрока и докладывает в штаб команды. Мы доверяем игрокам, при такой методике все интриги исключены".

Сборная России на чемпионате мира одержала четыре победы в четырех матчах и лидирует в группе В. В субботу россияне сыграют с латвийцами, начало - 13:15 мск.