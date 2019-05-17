Президент ЦСКА назвал потрясающей победу армейцев над "Реалом" в баскетбольной Евролиге

ВИТОРИЯ-ГАСТЕЙС /Испания/, 18 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский ЦСКА одержал потрясающую волевую победу в матче полуфинала Евролиги с мадридским "Реалом". Такое мнение ТАСС высказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

В пятницу ЦСКА обыграл "Реал" со счетом 95:90. По ходу четвертой четверти армейцы отыграли отставание в 9 очков.

"Мы одержали потрясающую волевую победу. В четвертой четверти был потрясающий камбэк", - отметил Ватутин.

В финале ЦСКА встретится с турецким "Анадолу Эфес", ранее в полуфинале обыгравшим турецкий "Фенербахче". Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.