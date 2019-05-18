Гимнастка Солдатова в последний день ЧЕ настроена показать все, на что способна

БАКУ, 18 мая. /ТАСС/. Россиянка Александра Солдатова, занимающая промежуточное первое место в квалификации чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с лентой, настроена в заключительный день турнира показать все, на что способна. Об этом Солдатова сообщила журналистам.

"Далеко не все у меня сегодня получилось, - сказала Солдатова. - Старалась делать аккуратно, так как в зале очень влажно. Но настрой был значительно лучше, чем вчера, когда уже изначально я вышла не так, как следует. Но завтра я сделаю все, чтобы показать, на что я способна".

На вопрос, не выступает ли она с травмой руки, гимнастка ответила отрицательно. В субботу Солдатова была шестой в квалификации в упражнении с мячом. Она покидала ковер, держась за руку.

"Я очень переживала вчера вечером и сегодня утром, но мне помогла мой тренер Анна Вячеславовна Дьяченко. Для меня был большой знак, когда я утром подошла к Ирине Александровне [Винер-Усмановой], она меня обняла. И я поняла, что все хорошо будет впереди, все можно сделать", - заключила гимнастка.

Финалы в отдельных видах пройдут 19 мая.