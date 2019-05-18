Гимнастка Дина Аверина выиграла квалификацию ЧЕ в упражнениях с булавами

БАКУ, 18 мая. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина заняла первое место в квалификации чемпионата Европы по художественной гимнастике в упражнениях с булавами. Соревнования проходят в Баку.

Результат 20-летней спортсменки составил 23,875 балла. Второе место заняла Арина Аверина, набравшая 22,300 балла, третьей стала представительница Болгарии Катрин Тасева, в активе которой 22,125 балла.

В упражнениях с лентой победу одержала россиянка Александра Солдатова, набравшая 20,325 балла. Второй стала Дина Аверина (20,200), третьей - Тасева (19,950).

Таким образом, в финалах в отдельных видах россиянки выступят в семи упражнениях из восьми возможных. В финале с обручем выступит Дина Аверина (первое место в квалификации; 22,300 балла), Арина Аверина не смогла пройти в финал, заняв 14-е место в квалификации (18,725). В упражнениях с мячом за золотые медали поборются Арина Аверина (первое место; 22,750) и Александра Солдатова (шестое место; 20,925), в упражнениях с булавами Россию представят Дина Аверина (первое место; 23,875) и Арина Аверина (второе место; 22,300). С лентой выступят Солдатова (первое место; 20,325) и Дина Аверина (второе место; 20,200).

Финалы в отдельных видах пройдут 19 мая. Чемпионат Европы в Баку завершится в тот же день.