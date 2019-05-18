Сборная России обыграла латвийцев и досрочно вышла в четвертьфинал ЧМ по хоккею

БРАТИСЛАВА, 18 мая. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Латвии со счетом 3:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею и досрочно вышла в плей-офф турнира. На встрече, которая прошла в Братиславе, присутствовало 9084 зрителя.

В составе российской команды шайбами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24), Никита Кучеров (33), у латвийцев гол на счету Оскарса Цибульскиса (11).

Российская команда гарантировала себе участие в четвертьфинале чемпионата мира. Подопечные Ильи Воробьева одержали пять побед в пяти матчах, набрав 15 очков. Из группы в плей-офф выходят четыре команды, отрыв сборной России за два матча до конца группового этапа от сборной Латвии, идущей на пятом месте, составляет девять очков, таким образом, россияне уже не опустятся ниже четвертого места. Победа россиян также гарантировала выход в плей-офф сборным Швейцарии и Чехии.

Атмосфера и ход матча

Море болельщиков в бело-сине-красных свитерах, шапки-ушанки, пилотки, флаги с названиями городов от Череповца до Барнаула - все это можно было увидеть перед входом на "Ондрей Непела Арену" перед матчем. Хорошему настроению болельщиков сопутствовала солнечная погода, что для Братиславы на данный момент нехарактерно. На арене же ведущий взял небольшое интервью у словацкой семьи, пришедшей на хоккей в атрибутике сборной России, а ди-джей дал зрителям послушать перед игрой "Калинку".

Состав сборной России был известен еще на тренировке в пятницу. Изменение в нем было одно - Кирилла Капризова в четвертом звене заменил Сергей Плотников, а 13-м нападающим стал Иван Телегин. У латвийцев дисквалифицированного защитника Ральфа Фрайбергса заменил в паре с Кристапсом Сотниексом Кристапс Зиле.

В первом периоде россияне нередко бросали, но их подводила неточность. Латвийцы же использовали свой шанс при игре "четыре на три", когда Цибульскис нашел пустой угол в воротах Андрея Василевского. Вскоре россияне, впервые пропустившие на турнире первыми, получили возможность сравнять счет, сыграв четыре минуты в большинстве после опасной игры высоко поднятой клюшкой соперника. Однако из-за самоотверженных действий в обороне латвийцев, которым победа была нужна для сохранения шансов на попадание в плей-офф, броски были не такими опасными, а в еще одном эпизоде шайба после броска Кучерова попала в штангу.

В самом начале второго периода безупречно действовавший в воротах Элвис Мерзликин не увидел вовремя момент броска Орлова, после чего счет сравнялся. Через некоторое время россияне все-таки реализовали большинство - шайба слетела с крюка при броске Кучерова, но попала к Евгению Дадонову на пятачке. Тот переправил ее Гусеву, который расстрелял ворота Мерзликина. После этого латвийцы ненадолго перехватили инициативу и создали ряд опасных моментов у ворот Василевского.

Россияне же ближе к концу периода забросили третью шайбу - Артем Анисимов вывел Кучерова один на один с Мерзликиным. У форварда "Тампы" не получился бросок, но это дезориентировало вратаря, и шайба прошла под ним. В третьем периоде сборная Латвии провела много времени в зоне российской команды и создала несколько неплохих моментов, но безупречные действия Василевского помогли россиянам уверенно довести встречу до победы и обеспечить себе выход в четвертьфинал.

Кучеров вышел в лидеры гонки бомбардиров

Орлов, который был признан лучшим игроком встречи в составе россиян, забил первый гол на чемпионате мира, на его счету также три точных паса. Нападающий Илья Ковальчук отдал голевую передачу, которая стала для него 50-й на чемпионатах мира, всего на мировых первенствах он провел 89 матчей. Нападающий Артем Анисимов провел 50-й матч в составе сборной России на чемпионатах мира. Главными арбитрами матча были Максим Сидоренко из Белоруссии и Ян Грибик из Чехии, лайнсменами - белорус Дмитрий Голяк и американец Брайан Оливер.

Кучеров отметился в матче голом и результативной передачей и вышел на первое место в списке бомбардиров чемпионата мира, набрав 12 очков (4 шайбы + 8 передач). В списке лучших снайперов мирового первенства первое место делят Дадонов и финн Каапо Какко, в активе которых по шесть шайб.

В турнирной таблице группы B сборная России занимает первое место (15 очков после пяти матчей), на втором месте идет сборная Швейцарии (12, 4). Сборная Латвии идет на пятом месте с шестью очками после пяти встреч. В следующем матче сборная России 19 мая сыграет с командой Швейцарии, латвийцы 20 мая встретятся со шведами.