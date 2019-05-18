Легкоатлет Шубенков стал третьим на этапе "Бриллиантовой лиги" в Шанхае

ТАСС, 18 мая. Российский легкоатлет Сергей Шубенков занял третье место в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги", которая проходит в Шанхае.

Шубенков преодолел дистанцию за 13,28 секунды. Таким образом, он выполнил квалификационный норматив на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Квалификационный норматив равен 13,32 секунды. Шубенков является чемпионом мира 2015 года, двукратным чемпионом Европы.

Победу одержал ямаец Омар Маклауд (13,12). Вторым стал китаец Се Вэньцзюнь (13,17), показавший лучший собственный результат.

Следующий этап "Бриллиантовой лиги" пройдет в Стокгольме 30 мая. Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.