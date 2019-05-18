Российские юниорки завоевали золото в многоборье ЧЕ по художественной гимнастике в Баку

БАКУ, 18 мая. /ТАСС/. Юниорская сборная России в групповых упражнениях завоевала золото в многоборье чемпионата Европы по художественной гимнастике, который проходит в азербайджанском Баку.

Российские гимнастки набрали в сумме 44,925 балла. За упражнение с пятью обручами гимнастки получили оценку 23,700 балла, за упражнение с пятью лентами - 21,225 балла. Также спортсменки прошли в обеих дисциплинах в финал.

Сборную России представляли Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко и Анна Батасова. Второе место заняла сборная Белоруссии (42,050 балла), третьей стала команда Италии (41,350).

Чемпионат Европы в Баку завершится 19 мая финалами в отдельных видах.