Сборная России по художественной гимнастике победила в командном зачете на ЧЕ в Баку

БАКУ, 18 мая. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике стала чемпионом Европы в командном зачете. Соревнования проходят в Баку.

В субботу завершилась квалификация в групповых упражнениях с пятью лентами, по итогам которой были определены призеры в командном зачете.

Российские гимнастки в лице Александры Солдатовой, Дины и Арины Авериных и юниорской команды в групповых упражнениях в общей сложности набрали 216,225 балла. Серебро досталось команде Белоруссии (206,000), бронза - сборной Болгарии (202,075).

Чемпионат Европы в Баку завершится 19 мая финалами в отдельных видах.