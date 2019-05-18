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Сборная России по художественной гимнастике победила в командном зачете на ЧЕ в Баку

Второе место досталось команде Белоруссии, бронза у болгарской сборной
Дина Аверина Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Сергей Савостьянов/ТАСС

БАКУ, 18 мая. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике стала чемпионом Европы в командном зачете. Соревнования проходят в Баку.

В субботу завершилась квалификация в групповых упражнениях с пятью лентами, по итогам которой были определены призеры в командном зачете.

Российские гимнастки в лице Александры Солдатовой, Дины и Арины Авериных и юниорской команды в групповых упражнениях в общей сложности набрали 216,225 балла. Серебро досталось команде Белоруссии (206,000), бронза - сборной Болгарии (202,075).

Чемпионат Европы в Баку завершится 19 мая финалами в отдельных видах.

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