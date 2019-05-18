"Урал" и "Локомотив" проведут репетицию финала Кубка России в матче 29-го тура РПЛ

ТАСС, 19 мая. Четыре матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдут в воскресенье. "Урал" сыграет с "Локомотивом", "Енисей" - с "Динамо", "Арсенал" примет "Краснодар", а "Ростов" встретится с "Зенитом". Игровой день начнется в 11:30 мск матчем в Екатеринбурге, где местный "Урал" примет столичный "Локомотив". Матч станет своеобразной репетицией финала Кубка России, 22 мая команды встретятся в решающем матче турнира в Самаре. Можно быть уверенным, что соперники не будут экономить силы в предстоящей игре, так как железнодорожники, с 52 очками находящиеся на второй строчке, постараются сохранить возможность сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона.

"Урал" же фактически обезопасил себя от игр в переходных матчах (34 балла и 11-е место). Но нерв в этой игре точно будет, потому что противостояние с "Локомотивом" стало для уральцев принципиальным еще с 2017 года. Тогда команды играли все в том же финале Кубка России, и москвичи завоевали трофей, оказавшись сильнее соперника - 2:0, а игра закончилась массовой потасовкой. "Локомотиву" из-за травм не смогут помочь защитник Бенедикт Хёведес, а также полузащитники Игорь Денисов и Джефферсон Фарфан, у екатеринбуржцев серьезных потерь нет. Предстоящую игру обслужит главный арбитр Владимир Москалев (Воронеж). В 14:00 мск "Енисей" в Красноярске начнет поединок с московским "Динамо". Хозяева давно осели на последней строчке турнирной таблицы и за два тура до конца выбыли из РПЛ, поэтому домашняя игра с бело-голубыми является хорошим шансом хлопнуть дверью. "Динамо", которое с 31 баллом идет на 12-м месте, планирует избежать переходных матчей, для чего необходимо как минимум не проиграть в Красноярске. Столичной команде, пусть и нестабильной, это более чем по силам. Главным судьей встречи будет Михаил Вилков (Нижний Новгород). "Ростов" принимает чемпиона, "Краснодар" - в негостеприимной Туле Одно из главных открытий этого сезона, тульский "Арсенал", примет на своем поле "Краснодар", игра начнется в 16:30 мск. Хозяева грезят о еврокубках, но на этой неделе лишились шанса пробиться туда через Кубок России, пустив в финал "Урал". Победа "Спартака" над "Крыльями Советов" (2:1) уменьшила шансы команды Игоря Черевченко принять участие в евротурнирах и через чемпионат России - теперь "Арсеналу" нужно обыгрывать "Краснодар" и догонять по очкам идущий пятым ЦСКА (48). За туляков говорит и статистика - последний раз "Арсенал" проигрывал дома в августе 2018 года, когда уступил "Ростову" (0:1).

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