Российские юниорки выиграли ЧЕ по художественной гимнастике в упражнении с пятью лентами

БАКУ, 19 мая. /ТАСС/. Юниорская сборная России завоевала золото в групповых упражнениях с пятью лентами на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Баку. Спортсменки набрали 21,000 балл.

Сборную России представляли Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко и Анна Батасова. Второе место заняла сборная Израиля (19,900 балла), третьей стала команда Израиля (19,000).

Это четвертая золотая медаль для сборной России на текущем чемпионате Европы. Ранее россиянки одержали победу в многоборье групповых упражнений, стали первыми в командном зачете турнира, а также в упражнениях с пятью обручами.

Чемпионат Европы в Баку завершится позднее в воскресенье.