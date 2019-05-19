Гимнастка Семибратова пока не осознала, что стала четырехкратной чемпионкой Европы

БАКУ, 19 мая. /ТАСС/. Россиянка Александра Семибратова пока не осознала, что смогла вместе с командой, выступающей в групповых упражнениях, стать четырехкратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике. Об этом Семибратова сообщила журналистам.

В субботу россиянки первенствовали в юниорском многоборье в групповых упражнениях (Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко и Анна Батасова) и в командном турнире (Дина и Арина Аверины, Александра Солдатова, а также Халдарова, Котенева, Семибратова, Семиренко, Тищенко и Батасова).

В воскресенье российские юниорки выиграли золотые медали в упражнениях с пятью обручами и пятью лентами.

"Мы не осознаем еще, что победили, - призналась Семибратова. - Нам очень понравилось, как нас здесь поддерживали наши болельщики. Мы им благодарны. Очень хорошая организация турнира здесь, очень доброжелательная публика".

На вопрос, рассчитывали ли они перед началом турнира выиграть все золото, Семибратова ответила: "Мы не думали об этом. Только рассчитывали здесь выступить достойно и сделать все, что можем. Мы очень будем стараться победить и на домашнем чемпионате мира".

Первый в истории юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет с 19 по 21 июля в Москве.