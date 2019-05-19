"Локомотив" сыграл вничью с "Уралом" и обеспечил себе участие в ЛЧ в следующем сезоне

ТАСС, 19 мая. Московский футбольный клуб "Локомотив" в гостевом матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с "Уралом". Встреча, проходившая на "Екатеринбург-Арене", завершилась со счетом 2:2.

В составе гостей дублем отметился Антон Миранчук (21-я и 64-я (с пенальти) минуты). У хозяев отличились Андрей Панюков (39) и Отман Эль-Кабир (46). На 67-й минуте встречи защитник "Урала" Стефан Страндберг получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Встречу обслуживал Владимир Москалев.

Антон Миранчук забил 11-й гол в нынешнем сезоне РПЛ, и теперь он делит третье место в списке лучших снайперов турнира с полузащитником "Краснодара" Виктором Классоном. На 32-й минуте встречи защитник "Урала" Денис Поляков был вынужден покинуть поле из-за травмы, вместо него вышел полузащитник Роман Емельянов. Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука провел 150-й матч в чемпионатах России за клуб. Он стал третьим хорватским футболистом, который добрался до этой отметки, ранее ее достигали Стипе Плетикоса, игравший в московском "Спартаке" и "Ростове" (173 встречи), и Томислав Дуймович, представлявший пермский "Амкар", столичные "Локомотив" и "Динамо", а также саранскую "Мордовию" (156).

"Урал" не может выиграть на протяжении четырех матчей в РПЛ. Последний раз команда побеждала в матче 25-го тура РПЛ с самарскими "Крыльями Советов" (1:0). "Локомотив" и "Урал" также встретятся в финале Олимп - Кубка России 22 мая в Самаре.

"Локомотив" обеспечил себе участие как минимум в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне, поскольку уже не опустится ниже третьего места. "Локомотив" занимает вторую строчку, имея в активе 53 очка, "Спартак", идущий на четвертом месте с 49 очками, потерял шансы догнать подопечных Юрия Семина за один тур до конца чемпионата.

В заключительном туре, который пройдет 26 мая, "Локомотив" дома встретится с "Уфой", "Урал" в гостях сыграет против махачкалинского "Анжи".