"Локомотив" сыграл вничью с "Уралом" и обеспечил себе участие в ЛЧ в следующем сезоне

ТАСС, 19 мая. Московский футбольный клуб "Локомотив" в гостевом матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с "Уралом". Встреча, проходившая на "Екатеринбург-Арене", завершилась со счетом 2:2.
В составе гостей дублем отметился Антон Миранчук (21-я и 64-я (с пенальти) минуты). У хозяев отличились Андрей Панюков (39) и Отман Эль-Кабир (46). На 67-й минуте встречи защитник "Урала" Стефан Страндберг получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Встречу обслуживал Владимир Москалев.
Антон Миранчук забил 11-й гол в нынешнем сезоне РПЛ, и теперь он делит третье место в списке лучших снайперов турнира с полузащитником "Краснодара" Виктором Классоном. На 32-й минуте встречи защитник "Урала" Денис Поляков был вынужден покинуть поле из-за травмы, вместо него вышел полузащитник Роман Емельянов. Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука провел 150-й матч в чемпионатах России за клуб. Он стал третьим хорватским футболистом, который добрался до этой отметки, ранее ее достигали Стипе Плетикоса, игравший в московском "Спартаке" и "Ростове" (173 встречи), и Томислав Дуймович, представлявший пермский "Амкар", столичные "Локомотив" и "Динамо", а также саранскую "Мордовию" (156).
"Урал" не может выиграть на протяжении четырех матчей в РПЛ. Последний раз команда побеждала в матче 25-го тура РПЛ с самарскими "Крыльями Советов" (1:0). "Локомотив" и "Урал" также встретятся в финале Олимп - Кубка России 22 мая в Самаре.
"Локомотив" обеспечил себе участие как минимум в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне, поскольку уже не опустится ниже третьего места. "Локомотив" занимает вторую строчку, имея в активе 53 очка, "Спартак", идущий на четвертом месте с 49 очками, потерял шансы догнать подопечных Юрия Семина за один тур до конца чемпионата.
В заключительном туре, который пройдет 26 мая, "Локомотив" дома встретится с "Уфой", "Урал" в гостях сыграет против махачкалинского "Анжи".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|28
|19
|4
|5
|53-27
|61
|2
|Локомотив
|29
|15
|8
|6
|44-28
|53
|3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|51-23
|50
|4
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|36-29
|49
|5
|ЦСКА
|29
|13
|9
|7
|40-23
|48
|6
|Арсенал
|28
|12
|9
|7
|37-27
|45
|7
|Оренбург
|29
|11
|7
|11
|37-34
|40
|8
|Ахмат
|29
|10
|9
|10
|27-30
|39
|9
|Ростов
|28
|9
|11
|8
|24-22
|38
|10
|Рубин
|28
|7
|14
|7
|24-29
|35
|11
|Урал
|29
|9
|8
|12
|31-45
|35
|12
|Динамо
|28
|6
|13
|9
|23-23
|31
|13
|Крылья Советов
|29
|8
|4
|17
|25-40
|28
|14
|Уфа
|29
|5
|11
|13
|24-33
|26
|15
|Анжи
|28
|5
|5
|18
|13-48
|20
|16
|Енисей
|28
|4
|7
|17
|21-49
|19