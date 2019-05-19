Дина Аверина завоевала золото ЧЕ по художественной гимнастике в упражнениях с обручем

БАКУ, 19 мая. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в азербайджанском Баку.

20-летняя россиянка набрала 23,300 балла. Сестра Дины Арина Аверина не выступала в финалах с обручем, заняв в квалификационном отборе 14-е место.

Это пятая золотая медаль сборной России на текущем чемпионате Европы. Ранее российские гимнастки стали первыми в командном зачете турнира, юниорская команда России одержала победу в многоборье групповых упражнений и завоевала золотые медали в упражнениях с пятью обручами и пятью лентами.

Дина Аверина стала пятикратной чемпионкой Европы. В 2017 году на чемпионате Европы в Будапеште она выиграла золотые медали в командном многоборье, в упражнениях с обручем и с летной. Также в ее активе восемь золотых медалей мировых первенств и два серебра чемпионатов мира.

Чемпионат Европы в Баку завершится позднее в воскресенье.