Сборная России одержала досрочную победу на ЧЕ по художественной гимнастике в Баку

БАКУ, 19 мая. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике одержала досрочную победу в неофициальном медальном зачете на чемпионате Европы в Баку. После победы Дины Авериной в упражнении с обручем в активе россиянок стало пять золотых наград, они стали недосягаемыми для соперниц.

На ЧЕ-2019 в воскресенье осталось разыграть награды в упражнениях с мячом, булавами и лентой.

В субботу россиянки первенствовали в юниорском многоборье в групповых упражнениях (Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко и Анна Батасова) и в командном турнире (Дина и Арина Аверины, Александра Солдатова, а также Халдарова, Котенева, Семибратова, Семиренко, Тищенко и Батасова).

В воскресенье российские юниорки выиграли золотые медали в упражнениях с пятью обручами и пятью лентами.