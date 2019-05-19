{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сборная России одержала досрочную победу на ЧЕ по художественной гимнастике в Баку

Россиянки завоевали пять золотых медалей
Арина и Дина Аверины EPA/Tamas Kovacs
Описание
Арина и Дина Аверины
© EPA/Tamas Kovacs

БАКУ, 19 мая. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике одержала досрочную победу в неофициальном медальном зачете на чемпионате Европы в Баку. После победы Дины Авериной в упражнении с обручем в активе россиянок стало пять золотых наград, они стали недосягаемыми для соперниц.

На ЧЕ-2019 в воскресенье осталось разыграть награды в упражнениях с мячом, булавами и лентой.

В субботу россиянки первенствовали в юниорском многоборье в групповых упражнениях (Амина Халдарова, Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко и Анна Батасова) и в командном турнире (Дина и Арина Аверины, Александра Солдатова, а также Халдарова, Котенева, Семибратова, Семиренко, Тищенко и Батасова).

В воскресенье российские юниорки выиграли золотые медали в упражнениях с пятью обручами и пятью лентами.

Футбол в России
Кикнадзе считает, что судья совершал ошибки в матче ФК "Локомотив" с "Уралом"
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:2
Читать полностью