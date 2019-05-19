{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат Европы по художественной гимнастике

Дина Аверина завоевала золото ЧЕ по художественной гимнастике в упражнениях с лентой

Серебро у россиянки Александры Солдатовой, третьей стала представительница Болгарии Боряна Калейн
Дина Аверина Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Сергей Савостьянов/ТАСС

БАКУ, 19 мая. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с лентой на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который завершился в Баку.

20-летняя россиянка набрала 20,400 балла. Серебро у ее соотечественницы Александры Солдатовой (20,300). Третьей стала представительница Болгарии Боряна Калейн (19,750).

Ранее россиянки стали первыми в командном турнире, юниорская команда России одержала победу в многоборье групповых упражнений, а также завоевала золотые медали в упражнениях с пятью обручами и пятью лентами. В упражнении с обручем золотую медаль выиграла Дина

Аверина, в упражнении с мячом - ее сестра Арина, серебро досталось Александре Солдатовой.

Теги
Чемпионат Европы по художественной гимнастике
Футбол в России
"Динамо" сыграло вничью с "Енисеем" и сохранило место в чемпионате России на сезон-2019/20
В стыковых матчах за право участвовать в Российской премьер-лиге сыграют "Крылья Советов" и "Уфа"
Читать полностью