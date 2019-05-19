Дина Аверина завоевала золото ЧЕ по художественной гимнастике в упражнениях с лентой

БАКУ, 19 мая. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с лентой на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который завершился в Баку.

20-летняя россиянка набрала 20,400 балла. Серебро у ее соотечественницы Александры Солдатовой (20,300). Третьей стала представительница Болгарии Боряна Калейн (19,750).

Ранее россиянки стали первыми в командном турнире, юниорская команда России одержала победу в многоборье групповых упражнений, а также завоевала золотые медали в упражнениях с пятью обручами и пятью лентами. В упражнении с обручем золотую медаль выиграла Дина

Аверина, в упражнении с мячом - ее сестра Арина, серебро досталось Александре Солдатовой.