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Чемпионат Европы по художественной гимнастике

Солдатова осталась довольна результатом на чемпионате Европы по художественной гимнастике

Спортсменка на турнире завоевала золото в командном турнира и два серебра в личных соревнованиях

БАКУ, 19 мая. /ТАСС/. Россиянка Александра Солдатова заявила, что довольна результатом на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Об этом она сообщила журналистам в воскресенье после выступления.

Солдатова на европейском первенстве завоевала серебряную медаль в упражнениях с лентой и мячом, а также золото в командном турнире.

"Если подводить итоги, то счастлива, что здесь выступала. Я говорю это в первую очередь себе каждый раз. Никто не знает моей, нашей ситуации, я могла не поехать, но рада, что здесь, рада, что выступала. Не все показала, что могла, но результатом своим довольна", - сказала 20-летняя спортсменка.

Также Солдатова оценила выступление в упражнении с лентой: "Несмотря на то, что оценка в упражнении с лентой сегодня оказалась ниже вчерашней, по ощущениям и набору у меня получилось сейчас лучше, чем в субботу. Я делала все более увереннее, чем вчера. На это только мои ощущения, не знаю, как со стороны это виделось".

Чемпионат Европы прошел в Баку с 16 по 19 мая.

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