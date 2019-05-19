Солдатова осталась довольна результатом на чемпионате Европы по художественной гимнастике

БАКУ, 19 мая. /ТАСС/. Россиянка Александра Солдатова заявила, что довольна результатом на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Об этом она сообщила журналистам в воскресенье после выступления.

Солдатова на европейском первенстве завоевала серебряную медаль в упражнениях с лентой и мячом, а также золото в командном турнире.

"Если подводить итоги, то счастлива, что здесь выступала. Я говорю это в первую очередь себе каждый раз. Никто не знает моей, нашей ситуации, я могла не поехать, но рада, что здесь, рада, что выступала. Не все показала, что могла, но результатом своим довольна", - сказала 20-летняя спортсменка.

Также Солдатова оценила выступление в упражнении с лентой: "Несмотря на то, что оценка в упражнении с лентой сегодня оказалась ниже вчерашней, по ощущениям и набору у меня получилось сейчас лучше, чем в субботу. Я делала все более увереннее, чем вчера. На это только мои ощущения, не знаю, как со стороны это виделось".

Чемпионат Европы прошел в Баку с 16 по 19 мая.