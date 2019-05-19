Дина Аверина заявила, что ЧЕ-2019 напомнил ей турнир 2017 года

БАКУ, 19 мая. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина призналась, что завершившийся в Баку чемпионат Европы по художественной гимнастике напомнил ей турнир 2017 года в Будапеште. Об этом она рассказала журналистам в воскресенье после выступления.

В воскресенье Аверина завоевала золотую медаль турнира в упражнениях с лентой и обручем и серебряную - с булавами.

"У меня была небольшая помарка [в упражнении с лентой], не могу сказать, что она как-то повлияла на оценку, но разрыв всего 0,1 балла от Саши Солдатовой. Когда мы сюда приехали, я сказала сестре: Ариш, этот чемпионат Европы очень похож на турнир 2017 года. Так и получилось по местам, я выиграла обруч и ленту, а Ариша - мяч и булавы", - сказала 20-летняя спортсменка.

Чемпионат Европы прошел в Баку с 16 по 19 мая.