"Кубань" выиграла бронзовые медали чемпионата России по гандболу

ТАСС, 19 мая. Краснодарская "Кубань" победила подмосковную "Звезду" со счетом 28:26 в ответном матче за третье место женского чемпионата России по гандболу и завоевала бронзовые награды первенства. Встреча прошла в Краснодаре.

Первая встреча, которая прошла 16 мая, завершилась со счетом 32:28 в пользу краснодарского клуба. "Кубань" во второй раз в своей истории завоевала бронзовые награды первенства страны, в предыдущий раз, в 2017 году, в матче за бронзовые награды "Кубань" также обыграла "Звезду" (32:31, 30:24). Краснодарский клуб также является четырехкратным серебряным призером чемпионата России (1997, 1998, 1999, 2000).

Главный тренер "Кубани" Евгений Трефилов провел первый матч после операции на сердце, которую он перенес 19 февраля. 12 марта его выписали из больницы в Краснодаре. После этого он прошел курс реабилитации в санатории в Краснодарском крае. Матч против "Звезды" в Звенигороде специалист пропустил.

Трефилову 63 года. Он возглавляет "Кубань" с 2016 года. Под его руководством сборная России стала четырехкратным чемпионом мира, завоевала две серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах Европы, а также золото и серебро Олимпийских игр.

В противостоянии за золотые награды чемпионата России "Ростов-Дон" играет с тольяттинской "Ладой", ответная встреча пройдет 21 мая в Ростове-на-Дону. Первый матч завершился победой "Ростов-Дона" в овертайме со счетом 34:31.