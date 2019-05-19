"Зенит" впервые в 2019 году проиграл в чемпионате России по футболу, уступив "Ростову"

ТАСС, 19 мая. Футболисты петербургского "Зенита" уступили "Ростову" со счетом 0:1 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене" в присутствии 35 586 зрителей.
Единственный гол с пенальти забил Ивелин Попов (67-я минута).
Свой последний матч за "Ростов" провел 38-летний белорусский полузащитник Тимофей Калачев, он вышел на после с капитанской повязкой и был заменен в концовке первого тайма под овации трибун. Калачев выступал за "Ростов" с 2006 по 2007 год, а затем вернулся в команду в 2010 году. В составе клуба стал победителем Кубка России в сезоне-2013/14, а также серебряным призером чемпионата России в сезоне-2015/16.
"Зенит" потерпел первое поражение в чемпионате России в 2019 году, в предыдущий раз подопечные Сергея Семака проигрывали 9 декабря 2018 года - казанскому "Рубину" со счетом 1:2.
"Зенит", гарантировавший себе чемпионство в 27-м туре, набрал 61 очко после 29 матчей. "Ростов" идет седьмым, имея в активе 41 очко после 29 встреч. В заключительном туре "Зенит" дома сыграет с красноярским "Енисеем", а "Ростов" на выезде встретится с грозненским "Ахматом".
Обе встречи пройдут 26 мая.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|29
|19
|4
|6
|53-28
|61
|2
|Локомотив
|29
|15
|8
|6
|44-28
|53
|3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|54-23
|53
|4
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|36-29
|49
|5
|ЦСКА
|29
|13
|9
|7
|40-23
|48
|6
|Арсенал
|29
|12
|9
|8
|37-30
|45
|7
|Ростов
|29
|10
|11
|8
|25-22
|41
|8
|Оренбург
|29
|11
|7
|11
|37-34
|40
|9
|Ахмат
|29
|10
|9
|10
|27-30
|39
|10
|Рубин
|28
|7
|14
|7
|24-29
|35
|11
|Урал
|29
|9
|8
|12
|31-45
|35
|12
|Динамо
|29
|6
|14
|9
|25-25
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|8
|4
|17
|25-40
|28
|14
|Уфа
|29
|5
|11
|13
|24-33
|26
|15
|Енисей
|29
|4
|8
|17
|23-51
|20
|16
|Анжи
|28
|5
|5
|18
|13-48
|20