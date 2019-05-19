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Футбол в России

"Зенит" впервые в 2019 году проиграл в чемпионате России по футболу, уступив "Ростову"

Единственный гол с пенальти забил полузащитник Ивелин Попов
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 19 мая. Футболисты петербургского "Зенита" уступили "Ростову" со счетом 0:1 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Ростов-Арене" в присутствии 35 586 зрителей.

Единственный гол с пенальти забил Ивелин Попов (67-я минута).

Свой последний матч за "Ростов" провел 38-летний белорусский полузащитник Тимофей Калачев, он вышел на после с капитанской повязкой и был заменен в концовке первого тайма под овации трибун. Калачев выступал за "Ростов" с 2006 по 2007 год, а затем вернулся в команду в 2010 году. В составе клуба стал победителем Кубка России в сезоне-2013/14, а также серебряным призером чемпионата России в сезоне-2015/16.

"Зенит" потерпел первое поражение в чемпионате России в 2019 году, в предыдущий раз подопечные Сергея Семака проигрывали 9 декабря 2018 года - казанскому "Рубину" со счетом 1:2. 

"Зенит", гарантировавший себе чемпионство в 27-м туре, набрал 61 очко после 29 матчей. "Ростов" идет седьмым, имея в активе 41 очко после 29 встреч. В заключительном туре "Зенит" дома сыграет с красноярским "Енисеем", а "Ростов" на выезде встретится с грозненским "Ахматом".

Обе встречи пройдут 26 мая.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит29194653-2861
2Локомотив29158644-2853
3Краснодар29158654-2353
4Спартак29147836-2949
5ЦСКА29139740-2348
6Арсенал29129837-3045
7Ростов291011825-2241
8Оренбург291171137-3440
9Ахмат291091027-3039
10Рубин28714724-2935
11Урал29981231-4535
12Динамо29614925-2532
13Крылья Советов29841725-4028
14Уфа295111324-3326
15Енисей29481723-5120
16Анжи28551813-4820
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