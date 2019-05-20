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Волейболисты Спиридонов и Алексеев перешли из казанского "Зенита" в "Урал"

Оба игрока ранее уже выступали за уфимский клуб
Алексей Спиридонов EPA/ADAM WARZAWA
Описание
Алексей Спиридонов
© EPA/ADAM WARZAWA

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Волейболисты казанского "Зенита" Алексей Спиридонов и Никита Алексеев перешли в уфимский "Урал". Об этом ТАСС сообщил агент спортсменов Дмитрий Резванов.

"Алексеев и Спиридонов проведут следующий сезон в "Урале", - сказал Резванов.

Оба игрока ранее уже выступали за "Урал".

В прошедшем сезоне Спиридонов провел 12 матчей в чемпионате России и 5 в Лиге чемпионов. Алексеев провел 27 матчей в Суперлиге и 9 в Лиге чемпионов.

Казанский "Зенит" в прошедшем сезоне дошел до финалов чемпионата России и Лиги чемпионов, где уступил кемеровскому "Кузбассу" и итальянскому "Лубе" соответственно.

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