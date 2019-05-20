Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 20 мая. Сборная Швеции по хоккею стала последней из команд, квалифицировавшихся в четвертьфинал чемпионата мира - 2019, проходящего в словацких Братиславе и Кошице. Шведы обеспечили себе место в плей-офф в понедельник после победы над командой Латвии со счетом 5:4.
Ранее от группы В место в плей-офф обеспечили сборные России, Чехии и Швейцарии. От группы А в четвертьфинале сыграют команды Канады, США, Финляндии и Германии.
В четвертьфинале команды играют крест-накрест: команды, занявшие первые места в своей группе, играют с командами, занявшими четвертые места в другой группе; команды, занявшие вторые места в своей группе сыграют с командами, занявшими третьи места в другой группе.
На победу в группе А претендуют команды Финляндии (16 очков, 6 матчей), США (14, 6) и Канады (12, 5), в группе В - сборные России (18, 6), Чехии (15, 6) и Швеции (15, 6).
Окончательное положение команд определится во вторник, в последний игровой день группового раунда. В этот день пройдут матчи Франция - Германия, Чехия - Швейцария, Словакия - Дания, Норвегия - Латвия, Канада - США и Швеция - Россия.
Четвертьфинальные матчи пройдут 23 мая в Братиславе и Кошице. Турнир завершится 26 мая матчем за третье место и финалом, которые пройдут в Братиславе.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Финляндия
|6
|5
|0
|0
|0
|1
|0
|20-7
|16
|2
|США
|6
|4
|1
|0
|0
|0
|1
|27-12
|14
|3
|Канада
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|28-11
|12
|4
|Германия
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|14-16
|12
|5
|Словакия
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|26-18
|9
|6
|Дания
|5
|1
|0
|1
|0
|0
|3
|17-16
|5
|7
|Великобритания
|7
|0
|1
|0
|0
|0
|6
|9-41
|2
|8
|Франция
|7
|0
|0
|0
|1
|1
|5
|14-34
|1
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Россия
|6
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|29-3
|18
|2
|Чехия
|6
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|34-10
|15
|3
|Швеция
|6
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|37-14
|15
|4
|Швейцария
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|23-9
|12
|5
|Латвия
|6
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|17-19
|6
|6
|Норвегия
|6
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|18-29
|6
|7
|Австрия
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|6-36
|0
|8
|Италия
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|1-45
|0