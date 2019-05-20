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Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

Окончательное положение команд в группах определится во вторник
Хоккеисты сборной Швеции EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Хоккеисты сборной Швеции
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС, 20 мая. Сборная Швеции по хоккею стала последней из команд, квалифицировавшихся в четвертьфинал чемпионата мира - 2019, проходящего в словацких Братиславе и Кошице. Шведы обеспечили себе место в плей-офф в понедельник после победы над командой Латвии со счетом 5:4.

Ранее от группы В место в плей-офф обеспечили сборные России, Чехии и Швейцарии. От группы А в четвертьфинале сыграют команды Канады, США, Финляндии и Германии.

В четвертьфинале команды играют крест-накрест: команды, занявшие первые места в своей группе, играют с командами, занявшими четвертые места в другой группе; команды, занявшие вторые места в своей группе сыграют с командами, занявшими третьи места в другой группе.

На победу в группе А претендуют команды Финляндии (16 очков, 6 матчей), США (14, 6) и Канады (12, 5), в группе В - сборные России (18, 6), Чехии (15, 6) и Швеции (15, 6).

Окончательное положение команд определится во вторник, в последний игровой день группового раунда. В этот день пройдут матчи Франция - Германия, Чехия - Швейцария, Словакия - Дания, Норвегия - Латвия, Канада - США и Швеция - Россия.

Четвертьфинальные матчи пройдут 23 мая в Братиславе и Кошице. Турнир завершится 26 мая матчем за третье место и финалом, которые пройдут в Братиславе.

Чемпионат мира по хоккею-2019 группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Финляндия650001020-716
2США641000127-1214
3Канада540000128-1112
4Германия640000214-1612
5Словакия630000326-189
6Дания510100317-165
7Великобритания70100069-412
8Франция700011514-341
Чемпионат мира по хоккею-2019 группа B
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Россия660000029-318
2Чехия650000134-1015
3Швеция650000137-1415
4Швейцария640000223-912
5Латвия620000417-196
6Норвегия620000418-296
7Австрия60000066-360
8Италия60000061-450
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