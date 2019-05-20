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Сборная Канады разгромила команду Дании в матче чемпионата мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 5:0
Описание
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

КОШИЦЕ /Словакия/, 20 мая. /ТАСС/. Сборная Канады одержала победу над командой Дании со счетом 5:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На встрече, которая состоялась в Кошице, присутствовало 4665 зрителей.

Заброшенными шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа (1-я минута), Джаред Макканн (7), Джонатан Маршессо (9) и Сэм Райнхарт (34, 45). Место в воротах сборной Канады занял Картер Харт, ранее принявший участие в двух матчах команды на турнире из пяти. Голкипер канадцев Мэтт Мюррей не попал в заявку на матч, место запасного вратаря занял Маккензи Блэквуд, который появился на льду в середине третьего периода, этот матч стал для него первым на турнире.

В матче с командой Дании не принял участие нападающий Тайсон Джост, присоединившийся к сборной Канады по ходу турнира. На чемпионате мира - 2019 он отметился двумя результативными передачами.

В турнирной таблице группы A сборная Канады, ранее обеспечившая себе участие в плей-офф чемпионата мира, занимает второе место, набрав 15 очков, датчане с пятью очками заняли шестое место.

В следующем матче сборная Канады 21 мая сыграет с командой США, датчане в тот же день встретятся со словаками.

Чемпионат мира по хоккею-2019 группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Финляндия650001020-716
2Канада650000133-1115
3США641000127-1214
4Германия640000214-1612
5Словакия630000326-189
6Дания610100417-215
7Великобритания70100069-412
8Франция700002514-342
Чемпионат мира по хоккею-2019 группа B
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Россия660000029-318
2Чехия650000134-1015
3Швеция650000137-1415
4Швейцария640000223-912
5Латвия620000417-196
6Норвегия620000418-296
7Италия70010065-482
8Австрия70001069-401
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