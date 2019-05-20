Сборная Канады разгромила команду Дании в матче чемпионата мира по хоккею

КОШИЦЕ /Словакия/, 20 мая. /ТАСС/. Сборная Канады одержала победу над командой Дании со счетом 5:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На встрече, которая состоялась в Кошице, присутствовало 4665 зрителей.
Заброшенными шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа (1-я минута), Джаред Макканн (7), Джонатан Маршессо (9) и Сэм Райнхарт (34, 45). Место в воротах сборной Канады занял Картер Харт, ранее принявший участие в двух матчах команды на турнире из пяти. Голкипер канадцев Мэтт Мюррей не попал в заявку на матч, место запасного вратаря занял Маккензи Блэквуд, который появился на льду в середине третьего периода, этот матч стал для него первым на турнире.
В матче с командой Дании не принял участие нападающий Тайсон Джост, присоединившийся к сборной Канады по ходу турнира. На чемпионате мира - 2019 он отметился двумя результативными передачами.
В турнирной таблице группы A сборная Канады, ранее обеспечившая себе участие в плей-офф чемпионата мира, занимает второе место, набрав 15 очков, датчане с пятью очками заняли шестое место.
В следующем матче сборная Канады 21 мая сыграет с командой США, датчане в тот же день встретятся со словаками.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Финляндия
|6
|5
|0
|0
|0
|1
|0
|20-7
|16
|2
|Канада
|6
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|33-11
|15
|3
|США
|6
|4
|1
|0
|0
|0
|1
|27-12
|14
|4
|Германия
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|14-16
|12
|5
|Словакия
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|26-18
|9
|6
|Дания
|6
|1
|0
|1
|0
|0
|4
|17-21
|5
|7
|Великобритания
|7
|0
|1
|0
|0
|0
|6
|9-41
|2
|8
|Франция
|7
|0
|0
|0
|0
|2
|5
|14-34
|2
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Россия
|6
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|29-3
|18
|2
|Чехия
|6
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|34-10
|15
|3
|Швеция
|6
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|37-14
|15
|4
|Швейцария
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|23-9
|12
|5
|Латвия
|6
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|17-19
|6
|6
|Норвегия
|6
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|18-29
|6
|7
|Италия
|7
|0
|0
|1
|0
|0
|6
|5-48
|2
|8
|Австрия
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|6
|9-40
|1