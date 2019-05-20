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Итальянские хоккеисты обыграли австрийцев и сохранили место в высшем дивизионе ЧМ

В предыдущий раз сборная Италии одерживала победу в элитном дивизионе 11 мая 2014
Хоккеисты сборной Италии AP Photo/Ronald Zak
Описание
Хоккеисты сборной Италии
© AP Photo/Ronald Zak

БРАТИСЛАВА, 20 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Италии обыграли команду Австрии в серии буллитов со счетом 4:3 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. Встречу, которая прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 9085 зрителей.

В составе сборной Италии шайбы забросили Энтони Бардаро (10-я минута), Симон Костнер (35) и Марко Роза (39), победный буллит реализовал Шон Макмонагл. У австрийцев отличились Мануэль Ганаль (12) и Михаэль Раффль (17, 42). Впервые в группе В на текущем чемпионате был сыгран овертайм и пробивались буллиты.

Сборная Италии впервые на турнире забросила более одной шайбы за игру, в предыдущих шести матчах итальянцы лишь однажды смогли поразить ворота соперников. Одним из линейных арбитров был россиянин Глеб Лазарев, обслуживающий матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). У сборной Австрии в матче с итальянцами сыграли вратарь Бернард Штаркбаум, а также нападающие Константин Комарек и единственный представитель Национальной хоккейной лиги Раффль, эти игроки не принимали участие в матче с командой Чехии (0:8) и имели день отдыха.

Сборные Италии и Австрии провели последний матч на турнире. Итальянцы заняли седьмое место в группе B, набрав два очка, и сохранили место в высшем дивизионе. Впервые с 2006 года обе команды, которые поднялись из первого дивизиона группы А в прошлом сезоне, сумели закрепиться в элитном дивизионе чемпионата мира. В понедельник сборная Великобритании в овертайме обыграла команду Франции со счетом 4:3 и также сохранила место в высшем дивизионе.

Австрийцы стали восьмыми, набрав одно очко, и вылетели из высшего дивизиона чемпионата мира. Лидирует в турнирной таблице с 18 очками сборная России, не потерпевшая ни одного поражения, далее идут команды Чехии (15), Швеции (15), Швейцарии (12), Латвии (6) и Норвегия (6).

В предыдущий раз итальянцы одерживали победу в элитном дивизионе 11 мая 2014 года над командой Франции (2:1). Наивысшим достижением сборной Италии на чемпионатах мира является четвертое место на мировом первенстве 1953 года. В следующем году в высшем дивизионе сыграют сборные Казахстана и Белоруссии, которые заняли первые два места в первом дивизионе группы А чемпионата мира 2019 года.

Чемпионат мира по хоккею-2019 группа А
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Финляндия650001020-716
2Канада650000133-1115
3США641000127-1214
4Германия640000214-1612
5Словакия630000326-189
6Дания610100417-215
7Великобритания70100069-412
8Франция700002514-342
Чемпионат мира по хоккею-2019 группа B
КомандаИВВОВБПБПОПШайбыОчки
1Россия660000029-318
2Чехия650000134-1015
3Швеция650000137-1415
4Швейцария640000223-912
5Латвия620000417-196
6Норвегия620000418-296
7Италия70010065-482
8Австрия70001069-401

 

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