Итальянские хоккеисты обыграли австрийцев и сохранили место в высшем дивизионе ЧМ

БРАТИСЛАВА, 20 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Италии обыграли команду Австрии в серии буллитов со счетом 4:3 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. Встречу, которая прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 9085 зрителей.
В составе сборной Италии шайбы забросили Энтони Бардаро (10-я минута), Симон Костнер (35) и Марко Роза (39), победный буллит реализовал Шон Макмонагл. У австрийцев отличились Мануэль Ганаль (12) и Михаэль Раффль (17, 42). Впервые в группе В на текущем чемпионате был сыгран овертайм и пробивались буллиты.
Сборная Италии впервые на турнире забросила более одной шайбы за игру, в предыдущих шести матчах итальянцы лишь однажды смогли поразить ворота соперников. Одним из линейных арбитров был россиянин Глеб Лазарев, обслуживающий матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). У сборной Австрии в матче с итальянцами сыграли вратарь Бернард Штаркбаум, а также нападающие Константин Комарек и единственный представитель Национальной хоккейной лиги Раффль, эти игроки не принимали участие в матче с командой Чехии (0:8) и имели день отдыха.
Сборные Италии и Австрии провели последний матч на турнире. Итальянцы заняли седьмое место в группе B, набрав два очка, и сохранили место в высшем дивизионе. Впервые с 2006 года обе команды, которые поднялись из первого дивизиона группы А в прошлом сезоне, сумели закрепиться в элитном дивизионе чемпионата мира. В понедельник сборная Великобритании в овертайме обыграла команду Франции со счетом 4:3 и также сохранила место в высшем дивизионе.
Австрийцы стали восьмыми, набрав одно очко, и вылетели из высшего дивизиона чемпионата мира. Лидирует в турнирной таблице с 18 очками сборная России, не потерпевшая ни одного поражения, далее идут команды Чехии (15), Швеции (15), Швейцарии (12), Латвии (6) и Норвегия (6).
В предыдущий раз итальянцы одерживали победу в элитном дивизионе 11 мая 2014 года над командой Франции (2:1). Наивысшим достижением сборной Италии на чемпионатах мира является четвертое место на мировом первенстве 1953 года. В следующем году в высшем дивизионе сыграют сборные Казахстана и Белоруссии, которые заняли первые два места в первом дивизионе группы А чемпионата мира 2019 года.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Финляндия
|6
|5
|0
|0
|0
|1
|0
|20-7
|16
|2
|Канада
|6
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|33-11
|15
|3
|США
|6
|4
|1
|0
|0
|0
|1
|27-12
|14
|4
|Германия
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|14-16
|12
|5
|Словакия
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|26-18
|9
|6
|Дания
|6
|1
|0
|1
|0
|0
|4
|17-21
|5
|7
|Великобритания
|7
|0
|1
|0
|0
|0
|6
|9-41
|2
|8
|Франция
|7
|0
|0
|0
|0
|2
|5
|14-34
|2
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|1
|Россия
|6
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|29-3
|18
|2
|Чехия
|6
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|34-10
|15
|3
|Швеция
|6
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|37-14
|15
|4
|Швейцария
|6
|4
|0
|0
|0
|0
|2
|23-9
|12
|5
|Латвия
|6
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|17-19
|6
|6
|Норвегия
|6
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|18-29
|6
|7
|Италия
|7
|0
|0
|1
|0
|0
|6
|5-48
|2
|8
|Австрия
|7
|0
|0
|0
|1
|0
|6
|9-40
|1