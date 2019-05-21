"Сочи" обменял в СКА голкипера молодежной сборной России по хоккею Кочеткова

ТАСС, 21 мая. Голкипер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" и молодежной сборной России Петр Кочетков в результате обмена перешел в петербургский СКА. Об этом во вторник сообщает пресс-служба клуба из Петербурга.

Подробности соглашения с 19-летним голкипером не уточняются. В "Сочи" отправится голкипер СКА 24-летний Никита Богданов, не сыгравший ни одного матча в КХЛ.

"Хоккейный клуб СКА приветствует Петра Кочеткова в команде и благодарит Никиту Богданова за выступления в Петербурге", - говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне Кочетков провел два матча в КХЛ, пропустив пять шайб. За хоккейный клуб "Рязань", который является фарм-клубом "Сочи", вратарь сыграл в 18 встречах регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), еще три матча он провел в плей-офф турнира.

Кочетков был признан лучшим вратарем молодежного чемпионата мира 2019 года в Канаде, на котором сборная России завоевала бронзовые медали. Хоккеист был вызван в сборную России на матчи третьего этапа Евротура, но пропустил турнир из-за травмы.