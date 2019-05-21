Сборная Латвии обыграла норвежцев и заняла пятое место в группе В на ЧМ по хоккею

БРАТИСЛАВА, 21 мая. /ТАСС/. Сборная Латвии по хоккею одержала победу над командой Норвегии со счетом 4:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии. На встрече, которая проходила в Братиславе, присутствовали 8965 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Микс Индрашис (23-я минута), Янис Якс (47), Рихард Маренис (48) и Рональд Кениньш (55). У норвежцев отличился Тобиас Линдстрём (13). В воротах сборной Латвии матч провел Элвис Мерзликин, который провел весь матч со сборной России (1:3), у норвежцев ворота защищал Хенрик Хёукеланд, также полностью отыгравший встречу против российской команды (2:5). Одним из двух лайнсменов матча был россиянин Глеб Лазарев.

В составе сборной Латвии лучшими игроками турнира были признаны защитник Кристапс Сотниекс (рижское "Динамо", Континентальная хоккейная лига) и нападающие Теодор Блюгерс ("Питтсбург", Национальная Хоккейная лига) и Робертс Букартс ("Злин", Чехия). У норвежцев лучшими были признаны защитник Йонас Холёс ("Фрибур-Готтерон", Швейцария) и форварды Тобиас Линдстрём ("Волеренга") и Андреас Мартинсен ("Чикаго", НХЛ).

Команды провели 12-й очный матч друг с другом на чемпионате мира, девять раз побеждали латвийские хоккеисты, три победы на счету норвежской команды.

Сборная Латвии заняла пятое место в турнирной таблице группы В, набрав девять очков, норвежцы стали шестыми с шестью очками. В последнем матче группы сборная России, идущая на первом месте, встретится с командой Швеции, которая располагается на третьей строчке. Сборная России займет первое место в группе, если не проиграет с разницей в три или более шайбы. Ранее обе команды обеспечили себе участие в плей-офф, также как и чехи со швейцарцами.

Первые матчи плей-офф пройдут в четверг. Чемпионат мира в Словакии завершится 26 мая.