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Шляхтин встретится с рабочей группой IAAF 6 июня

Рабочая группа совместно с российской стороной реализует пункты восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики
Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин планирует встретиться с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) 6 июня в Монако. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации.

"Президент федерации Дмитрий Шляхтин накануне совета IAAF будет встречаться с членами рабочей группы. Встреча запланирована на 6 июня", - отметила Юхарева.

Совет IAAF, который пройдет с 8 по 9 июня в Монако, заслушает доклад Андерсена о состоянии дел в российской легкой атлетике.

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