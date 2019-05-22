Макгрегор не исключил боя-реванша против чемпиона UFC Нурмагомедова

ТАСС, 22 мая. Бывшй обладатель поясов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор не исключил возможность проведения реванша против чемпиона организации в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Об этом в среду сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на портал bjpenn.com.

Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе и завершился победой россиянина в четвертом раунде. После поединка завязалась драка с участием членов команды бойцов. 29 января нынешнего года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев со штрафом $50 тыс., а российского спортсмена - на девять месяцев, оштрафовав на $500 тыс.

"Поздравляю его, он выиграл матч - посмотрим, что будет в следующий раз, - сказал Макгрегор. - Я уверен, что мы снова встретимся. В конце концов это спорт, жестокий спорт, но все еще спорт. Я уважаю его, в тот вечер я проиграл".

Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

Нурмагомедов провел 27 поединков, в которых одержал победы. Он проведет следующий бой 7 сентября в Абу-Даби против американца Дастина Порье.