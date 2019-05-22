Кругом разгром. Как предварительный этап ЧМ по хоккею превратился в товарищеский турнир

Групповой этап чемпионата мира по хоккею в Словакии завершился во вторник, однако все участники плей-офф стали известны за день до последних матчей. ТАСС рассказывает о причинах большого количества крупных побед и отсутствия борьбы на предварительном этапе турнира и рассуждает на тему сокращения количества участников элитного дивизиона.

На чемпионате мира в высшем дивизионе стартуют 16 команд, разделенные на две группы, из которых в плей-офф выходят по четыре сборные. В каждой группе проводится однокруговой турнир. Таким образом, предварительная стадия состоит из 56 матчей. На текущем турнире по ее итогам было зафиксировано 17 разгромов (победа одной из команд с разницей в пять и более шайб). Для сравнения: на прошлом турнире количество крупных побед достигло 15, в 2016 году на мировом первенстве в России крупных побед было восемь. В 2015-м их число равнялось и вовсе четырем.

Главная причина в том, что составы сильнейших сборных, за исключением команды Финляндии, пополнило большое количество суперзвезд из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Они заменили менее сильных игроков, которые и так были намного мастеровитее большинства хоккеистов сборных средней руки и аутсайдеров. Команды, которые не причисляются к фаворитам, не стали слабее, значительно сильнее стали составы ведущих хоккейных держав.

Даже сборная США, которая известна своим скептическим отношением к чемпионату мира, на последние два турнира привезла очень сильные команды, составленные из лидеров клубов НХЛ. На прошлом турнире американцы завоевали бронзовые медали. Считаются они одними из главных фаворитов и на нынешнем. Чемпионы мира двух последних лет — шведы — на третье мировое первенство подряд практически полностью комплектуют команду из игроков НХЛ. Тогда как в 2016 году в России костяк команды составляли хоккеисты, выступающие в европейских чемпионатах.

НХЛ в апреле 2017 года объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале на олимпийский хоккейный турнир в южнокорейском Пхенчхане. Многие хоккеисты, выступающие в сильнейшей лиге мира, остались недовольны таким решением, поскольку хотели выступать за свои страны. В 2016 году главным турниром среди национальных команд являлся Кубок мира, который проводился в сентябре. На нем выступили все сильнейшие хоккеисты, которые по большей части отказывались от игры на мировом первенстве. Но на данный момент неизвестно когда пройдет очередной Кубок мира под эгидой НХЛ. Поэтому ежегодный чемпионат мира, который проводит Международная федерация хоккея (IIHF), является единственным турниром сборных, в котором могут принять участие игроки из НХЛ.

Календарь

Поспособствовал увеличению количества разгромов и календарь нынешнего чемпионата мира. Он сложился таким образом, что слабейшие команды встречались друг с другом в самом начале и в конце группового этапа. Так, сборная Дании, переиграв команды Франции (5:4, в овертайме) и Великобритании (9:0), решила главную задачу — обеспечения прописки в элитном дивизионе — уже после третьего тура. Датчане в этом году не сумели привлечь сильнейших игроков из НХЛ и не являлись претендентами на попадание в плей-офф.

На следующий день после игры с британцами выяснилось, что между Датским хоккейным союзом и ведущим игроком команды Ларсом Эллером была договоренность о том, что обладатель Кубка Стэнли прошлого сезона проведет на чемпионате мира только три стартовые встречи. В этих матчах Эллер стал самым результативным игроком своей команды (две заброшенные шайбы + три голевые передачи) и помог ей решить задачу на турнир.

В четвертой встрече датчане обозначили видимость борьбы с финнами (1:3), в составе которых только два игрока представляют НХЛ. Во встречах с американцами и канадцами датские хоккеисты не выкладывались совсем и были разгромлены (1:7 и 0:5).

Синица в руках

В группе В, матчи которой проходили в Братиславе, слабейшие сборные Норвегии, Италии и Австрии играли между собой два последних матча на турнире. Главный тренер сборной Италии Клэйтон Беддоус не раз после разгромных поражений говорил о том, что построил подготовку команды таким образом, чтобы игроки вышли на пик формы к концу турнира, ко встречам с норвежцами и австрийцами. Его план сработал. Итальянские хоккеисты, которые были разгромлены пять раз и перед последним матчем с австрийцами забросили одну шайбу при 48 пропущенных, в последнем матче одержали победу в серии буллитов и остались в элитном дивизионе.

"Конечно, игры не всегда яркие, но что есть, то есть. Я думаю, что спустя несколько лет сборная Италии станет очень высококвалифицированной командой, в Италии нужно строить большие ледовые арены в больших городах — Неаполе, Милане, Риме. Когда это случится, уровень хоккея в Италии явно вырастет", — подчеркнул в беседе с ТАСС консультант сборной Италии Лу Вайро.

На заключительную встречу делали ставку и австрийцы. В предпоследнем матче с чехами тренерский штаб дал возможность отдохнуть сильнейшим нападающим команды Константину Комареку и единственному представителю НХЛ в составе Михаэлю Раффлю, а также основному вратарю Давиду Кикерту. Как результат — поражение от чешской команды со счетом 0:8. Раффль забросил итальянцам дважды, но его команде это не помогло. Сыграй сборные Австрии и Италии между собой в середине группового турнира, тренеры австрийцев точно бы не давали отдыха лидерам, пытаясь зацепиться за каждое очко.