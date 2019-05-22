Колобков заявил, что разработан проект концепции импортозамещения спорттоваров

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Проект концепции импортозамещения в производстве спорттоваров разработан при участии Минпромторга РФ. Об этом в среду во время выступления на "правительственном часе" в Совете Федерации сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Минпромторг РФ разработал проект концепции импортозамещения в производстве спорттоваров, процесс актуален. Рынок - 600 млрд рублей, всего 10 процентов российская продукция. Качество ее соответствует требованиям участия в соревнованиях всероссийского уровня, в международных федерациях есть определенные требования. Многие виды тренажеров западного производства, наша задача - продвигать нашу продукцию на международный рынок", - заявил Колобков.

В июле 2018 года при комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи была создана рабочая группа по импортозамещению в сфере спорта и туризма. В нее вошли члены комитета, а также представители Минспорта, Минпромторга, Минэкономразвития и других ведомств.