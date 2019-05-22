Кремлев: Международная ассоциация бокса имеет шанс сохранить статус

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Члены Международной ассоциации бокса (AIBA) будут бороться за восстановление статуса организации и проведения соревнований на Олимпийских играх под эгидой AIBA. Об этом ТАСС в среду заявил генеральный секретарь Федерации бокса России и член исполкома AIBA Умар Кремлев.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программе Игр-2020 в Токио. При этом было рекомендовано лишить AIBA статуса признания.

"Будем восстанавливать AIBA и обсуждать дальнейшие шаги. Это лишь рекомендация, окончательное решение будет принято позднее. Есть много недовольных данным решением членов МОК", - сказал Кремлев.