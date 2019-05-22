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Чемпионат мира по хоккею-2019

Хоккеист Ларкин, скорее всего, пропустит матч 1/4 финала ЧМ против сборной России

Игрок получил повреждение в матче с канадцами
Дилан Ларкин EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Дилан Ларкин
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

БРАТИСЛАВА, 22 мая. /ТАСС/. Нападающий Дилан Ларкин, скорее всего, не сможет помочь сборной США по хоккею в четвертьфинальном матче чемпионата мира с командой России. Об этом журналистам в среду сообщил главный тренер американцев Джефф Блэшилл.

Форвард получил повреждение после попадания шайбы ему в паховую область в последнем матче группового этапа с командой Канады (0:3), он пропустил вместе с другим нападающим Джонни Гудро тренировку команды после приезда в Братиславу. Ларкин в 7 матчах на турнире набрал 5 очков (3 шайбы + 2 передачи).

"Не похоже пока на то, что он будет готов к завтрашнему дню. Что касается Гудро, то он имел возможность кататься по желанию и ожидается, что завтра он сыграет", - сказал Блэшилл.

Матч между сборными России и США пройдет 23 мая, начало - 17:15 мск. "Сборная России играет здорово, в ее составе немало игроков НХЛ, которых я знаю больше трех лет. Суперталантливая команда с убийственной атакой, играющей на самом высоком уровне. Мы еще не нашли пока свою лучшую игру и должны сделать это довольно быстро, чтобы иметь возможность завтра выиграть", - отметил тренер.

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