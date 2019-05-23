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Футбол в России

Решение о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге примут в первой половине июня

По словам главы РПЛ Сергея Прядкина, мнения клубов лиги по этому вопросу разделились
Президент РПЛ Сергей Прядкин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент РПЛ Сергей Прядкин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Окончательное решение по изменению или сохранению лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) с сезона-2020/21 будет принято в первой половине июня. Об этом журналистам сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

На данный момент в чемпионате России по футболу действует лимит по схеме "6+5", по которому одновременно на поле могут находиться не больше шести иностранных игроков.

"Мнения клубов разделились, поэтому сегодня приняли решение провести дополнительные консультации, но не тянуть с решением. Оно будет принято в первой половине июня. Выбор между "8+17" (не больше восьми иностранных игроков в заявке клуба, - прим. ТАСС) и тем, чтобы сохранить нынешний лимит", - сказал Прядкин.

Как ранее сообщал глава РПЛ, новый лимит может вступить в силу с сезона-2020/21. Он будет распространяться на заявки команд, а не на количество футболистов на поле.

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