IIHF: вероятность проведения женского ЧМ-2021 по хоккею в Уфе близка к ста процентам

БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею среди женщин 2021 года с большой долей вероятности пройдет в Уфе. Об этом в четверг член совета Международной федерации хоккея (IIHF), глава комитета женского хоккея организации Сюзанна Колбенхойер сообщила ТАСС.

Во время Недели звезд хоккея 2017 года в Уфе президент IIHF Рене Фазель сообщил, что город является одним из кандидатов на проведение чемпионата мира среди женщин 2021 года.

"Да, в 2021 году женский чемпионат мира, скорее всего, пройдет в Уфе. Я сейчас не могу сказать, что Россия на сто процентов примет этот турнир, но близко к этому. Федерация хоккея России очень заинтересована в этом. Россия успешно провела [женский] юниорский чемпионат мира в Дмитрове в прошлом году", - отметила Колбенхойер.

"Также есть желание организовать чемпионат мира у Японии, но российская заявка намного сильнее. Я надеюсь, что турнир пройдет в России", - добавила она.

В 2013 году Уфа принимала молодежный чемпионат мира среди мужских команд. В 2014 году в городе прошел Кубок мира среди молодежных клубных команд.