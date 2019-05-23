Кубок чемпионата Европы по футболу будет выставлен на обозрение во время ПМЭФ-2019

ТАСС, 23 мая. Кубок Анри Делоне, вручаемый команде-победителю чемпионата Европы по футболу, будет выставлен на обозрение участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".

Ранее сообщалось, что спортивная программа форума будет включать в себя мероприятия по 12 видам спорта. В частности, большое внимание будет уделено чемпионату Европы 2020 года, несколько матчей которого пройдут в Санкт-Петербурге. Турниру будет посвящен отдельный стенд, на котором участники форума смогут увидеть главный трофей чемпионата, золотую медаль первого в истории чемпионата Европы 1960 года, победителем которого стала сборная СССР, а также приз лучшему игроку мира 1963 года "Золотой мяч" (обладатель - советский вратарь Лев Яшин).

Теме предстоящего чемпионата Европы также будет посвящен парк футбола, который откроется 6 июня и завершит свою работу 12 июня. Вход в парк, а также доступ ко всем представленным в нем развлечениям будут бесплатными.

Кроме того, известные футболисты примут участие в сессии "Футбол в интерьерах большого города" в деловой программе форума в ранге специальных гостей. Среди участников - чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Кристиан Карамбё, бронзовый призер Евро-1996 англичанин Сол Кэмпбелл и лучший бомбардир в истории российского футбола, посол Евро-2020 Александр Кержаков. Модератором дискуссии выступит глава российской части оргкомитета чемпионата Европы - 2020 Алексей Сорокин.

ПМЭФ проводится с 1997 года и стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В 2019 году форум пройдет с 6 до 8 июня.