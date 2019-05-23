{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по хоккею-2019

Стал известен состав сборной России по хоккею на матч 1/4 финала ЧМ с командой США

Встреча начнется в 17:15 мск
Хоккеисты сборной России Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Хоккеисты сборной России
© Александр Демьянчук/ТАСС

БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав команды на матч 1/4 финала чемпионата мира против команды США. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

13-м нападающим заявлен Александр Барабанов. Место в воротах займет Андрей Василевский.

Состав выглядит следующим образом:

  • вратари - Александр Георгиев, Андрей Василевский;
  • Михаил Сергачев - Никита Нестеров, Михаил Григоренко - Евгений Малкин - Евгений Дадонов;
  • Дмитрий Орлов - Никита Зайцев, Александр Овечкин - Евгений Кузнецов - Кирилл Капризов;
  • Динар Хафизуллин - Владислав Гавриков, Никита Гусев - Артем Анисимов - Никита Кучеров;
  • Никита Задоров, Илья Ковальчук - Сергей Андронов - Иван Телегин, Александр Барабанов.

Матч Россия - США пройдет в Братиславе в четверг, начало - 17:15 мск.

Теги
Чемпионат мира по хоккею-2019
Футбол в России
Российский вратарь Митрюшкин продлил контракт с футбольным клубом "Сьон"
Новое соглашение голкипера с клубом рассчитано на три года
Читать полностью