Стал известен состав сборной России по хоккею на матч 1/4 финала ЧМ с командой США

БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по хоккею определил состав команды на матч 1/4 финала чемпионата мира против команды США. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Федерации хоккея России.

13-м нападающим заявлен Александр Барабанов. Место в воротах займет Андрей Василевский.

Состав выглядит следующим образом:

вратари - Александр Георгиев, Андрей Василевский;

Михаил Сергачев - Никита Нестеров, Михаил Григоренко - Евгений Малкин - Евгений Дадонов;

Дмитрий Орлов - Никита Зайцев, Александр Овечкин - Евгений Кузнецов - Кирилл Капризов;

Динар Хафизуллин - Владислав Гавриков, Никита Гусев - Артем Анисимов - Никита Кучеров;

Никита Задоров, Илья Ковальчук - Сергей Андронов - Иван Телегин, Александр Барабанов.

Матч Россия - США пройдет в Братиславе в четверг, начало - 17:15 мск.