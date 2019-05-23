Футболист Бакаев вернется в "Спартак" и рассчитывает проявить себя на сборах команды

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Полузащитник тульского футбольного клуба "Арсенал" Зелимхан Бакаев рассчитывает на возвращение в московский "Спартак" в следующем сезоне после окончания арендного соглашения с тульским клубом. Об этом ТАСС рассказал сам футболист.

"Арсенал" арендовал у "Спартака" российского полузащитника в августе 2018 года на сезон-2018/19.

"У меня заканчивается арендный договор с "Арсеналом", предстоит возвращение в "Спартак". Там посмотрим, предстоит очень много работы", - сказал Бакаев.

Также 22-летний игрок рассказал, что еще ни с кем из тренеров "Спартака" не общался по поводу своего будущего в столичном клубе. "У меня еще три года [по контракту] со "Спартаком", также у меня есть возможность проявить себя на сборах, думаю, что все будет хорошо".

В составе тульской команды полузащитник сыграл в 28 встречах, забив восемь мячей и отдав две результативные передачи. В четверг тренерский штаб сборной России объявил окончательный состав на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино (Саранск, 8 июня) и Кипра (Нижний Новгород, 11 июня). Бакаев впервые в карьере вошел в состав национальной команды.