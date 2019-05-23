Футболист Хуанфран объявил об уходе из "Атлетико" после восьми лет в клубе

ТАСС, 23 мая. Испанский защитник мадридского "Атлетико" Хуанфран объявил о своем уходе из клуба. Об этом спортсмен сообщил в четверг, его слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Контракт 34-летнего защитника истекает летом 2019 года. Отмечается, что перед решением футболисту пришлось взять паузу для обдумывания ситуации.

"Это мои последние дни в "Атлетико", но я надеюсь скоро вернуться сюда. Это мой дом, и годы, проведенные здесь, были замечательными, невероятными. Лучшие годы моей карьеры", - сказал Хуанфран.

Хуанфран перешел в "Атлетико" из испанской "Осасуны" в 2011 году. В составе клуба он выигрывал чемпионат Испании, дважды становился обладателем Кубка Испании и один раз - Суперкубка Испании, дважды выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, также Хуанфран дважды доходил до финала Лиги чемпионов. Всего за клуб он провел 355 матчей во всех турнирах, забив шесть голов и отдав 41 голевую передачу.

В составе сборной Испании Хуанфран выигрывал чемпионат Европы 2012 года, всего за национальную команду он провел 22 матча, забив один гол.