Футболист сборной России Мирзов заявил, что ему нельзя останавливаться на достигнутом

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футболист тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов, получивший вызов в сборную России, не должен останавливаться на достигнутом. Об этом ТАСС в четверг по телефону заявил сам Мирзов.

В четверг был объявлен состав сборной России, который 30 мая в подмосковном Новогорске начнет подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино (Саранск, 8 июня) и Кипра (Нижний Новгород, 11 июня). 25-летний Мирзов, выступающий за тульский "Арсенал" на правах аренды из "Ростова", впервые был вызван в национальную команду.

"Когда вызывают в сборную, эмоции самые приятные, каждый футболист стремится надеть эту футболку и играть за национальную команду как можно больше, и я в том числе. Очень приятно, что заметили и вызвали, но нельзя останавливаться на достигнутом. Надо продолжать работать, впереди еще очень много всего", - заявил Мирзов.

Комментируя высказывание президента "Арсенала" Гурама Аджоева о том, что залогом вызова Мирзова и его одноклубника Зелимхана Бакаева стало их индивидуальное мастерство, полузащитник согласился с ним лишь частично. "Он президент, наверное, ему виднее - он больше в этом разбирается, очень много повидал в футболе. Но это заслуга всей команды, всего тренерского штаба - и того, который сейчас работает, и того, который был до этого (по ходу сезона Игорь Черевченко сменил Олега Кононова на посту главного тренера "Арсенала" - прим. ТАСС). Я благодарен всем - спасибо, что помогли попасть в сборную, это наша общая заслуга", - добавил Мирзов.

В текущем сезоне Мирзов провел в составе "Арсенала" 22 матча во всех турнирах, забив пять мячей и отдав одну результативную передачу. В среду команда из Тулы впервые в истории вышла в Лигу Европы. Это произошло после того, как гарантировавший себе участие в Лиге чемпионов "Локомотив" выиграл Кубок России.