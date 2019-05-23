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НХЛ

Канадец Смит стал новым главным тренером клуба НХЛ "Оттава"

Контракт со специалистом рассчитан на три года

ТАСС, 23 мая. Канадский специалист Ди Джей Смит назначен на пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава". Об этом в четверг сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

Соглашение с 42-летним специалистом рассчитано на три года. 1 марта "Оттава" отправила в отставку канадца Ги Буше после серии из шести поражений в шести матчах регулярного чемпионата НХЛ, временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен его соотечественник Марк Кроуфорд.

В предыдущие четыре сезона Смит занимал должность помощника главного тренера в "Торонто". В качестве игрока он провел 45 матчей в НХЛ за клубы "Колорадо" и "Торонто".

В завершившемся регулярном сезоне НХЛ "Оттава" заняла последнее, 16-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка после 82 матчей.

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