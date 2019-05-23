Канадец Смит стал новым главным тренером клуба НХЛ "Оттава"

ТАСС, 23 мая. Канадский специалист Ди Джей Смит назначен на пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава". Об этом в четверг сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

Соглашение с 42-летним специалистом рассчитано на три года. 1 марта "Оттава" отправила в отставку канадца Ги Буше после серии из шести поражений в шести матчах регулярного чемпионата НХЛ, временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен его соотечественник Марк Кроуфорд.

В предыдущие четыре сезона Смит занимал должность помощника главного тренера в "Торонто". В качестве игрока он провел 45 матчей в НХЛ за клубы "Колорадо" и "Торонто".

В завершившемся регулярном сезоне НХЛ "Оттава" заняла последнее, 16-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка после 82 матчей.