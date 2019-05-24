Черчесов решает. Кто может дебютировать за сборную России по футболу в июне

В четверг тренерский штаб сборной России по футболу объявил состав на матчи против команд Сан-Марино и Кипра. По сравнению с расширенным списком, который был опубликован 14 мая, новых фамилий не появилось. Он был сокращен — если в середине месяца в нем значилось 37 игроков, то теперь осталось 30 футболистов. Сборная под руководством Станислава Черчесова уже провела два матча в отборе к Евро-2020, потерпев поражение от лидера рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) команды Бельгии (1:3) и одержав разгромную победу над казахстанцами (4:0). Эти результаты нельзя назвать как ужасными, так и отличными — россияне не смогли набрать очков на поле сильнейшей команды мирового рейтинга, при этом в гостях уверенно победили соперника, уступающего в классе. Ситуация, как принято говорить в таких случаях, "рабочая".

На эту тему Дзюба и Обляков вошли в состав сборной России по футболу на матчи отбора ЧЕ-2020

По сравнению с мартовскими матчами сразу восемь человек не попали в состав на июньские. Защитнику Илье Кутепову, а также полузащитникам Роману Зобнину, Далеру Кузяеву и Денису Черышеву сыграть за национальную команду против сборных Сан-Марино и Кипра помешают травмы. По спортивному принципу приглашений не получили сразу три игрока, способных сыграть слева в защите, — Кирилл Набабкин и Георгий Щенников из ЦСКА, а так Юрий Жирков из "Зенита". Менее привычным для российского футбола является случай правого защитника Вячеслава Караваева. Голландский "Витесс", где выступает россиянин, под руководством бывшего главного тренера сборной Леонида Слуцкого борется за путевку в Лигу Европы на следующий сезон с "Утрехтом" другого бывшего наставника национальной команды Дика Адвоката. Семеро "за бортом" В итоговый состав сборной на игры в Саранске и Нижнем Новгороде не вошли семь человек. Речь идет о вратарях Александре Беленове из "Уфы" и Сослане Джанаеве из польского "Медзя", уже упомянутом Караваеве, еще двух защитниках — Михаиле Меркулове ("Урал") и Дмитрии Стоцком ("Краснодар"), а также полузащитниках Антоне Швеце ("Ахмат") и Алексее Сутормине ("Оренбург"). В каждом отдельно взятом случае логика тренерского штаба понятна и не вызывает вопросов. Так, Беленову в составе "Уфы" еще в начале июня предстоит играть в стыковых матчах за право сохранить прописку в премьер-лиге, а являющийся далеко не первым кандидатом на роль третьего среди вратарей сборной России Джанаев еще месяц назад не имел игровой практики в своем клубе, а в тех семи играх чемпионата, в которых он выходил на поле, лишь раз сохранил ворота в неприкосновенности, пропустив 13 мячей в шести встречах.

На эту тему Путь на Евро. Команда Черчесова начала новый отборочный цикл без сюрпризов

Что касается Меркулова, на его позиции есть более качественные исполнители — Федор Кудряшов из турецкого "Истанбул Башакшехира", а также Евгений Чернов из "Ростова", которого тренерский штаб сборной, по всей видимости, рассматривает как более готового к дебюту за национальную команду, чем защитник, только накануне проигравший вместе с екатеринбуржцами "Локомотиву" (0:1) в финале Олимп - Кубка России. Если говорить о Стоцком, он после перехода из "Уфы" в "Краснодар" не смог найти своего места — в 36 матчах во всех турнирах он поочередно играл на обоих флангах защиты и полузащиты. Возможно, именно универсализм в данном случае сыграл против него. Швец, хоть и успел поиграть за сборную, но никогда не рассматривался в качестве твердого игрока основной обоймы сборной. Его позиции в центре поля особенно пошатнулись на фоне того, как провел весеннюю часть сезона Иван Обляков из ЦСКА. Если говорить о Сутормине, хавбек "Оренбурга" по всем игровым параметрам заслуживает приглашения в сборную, но он остался за бортом по неспортивным причинам — на день игры против сборной Сан-Марино у него намечена свадьба. В этом случае и попадания в расширенный список достаточно, чтобы игрок понял: Черчесов следит за его прогрессом и готов пригласить в команду в будущем. Долгожданные дебютанты Сразу для четверых приглашение в сборную на июньские матчи стало первым в карьере. До этого ни уже упомянутый Обляков, ни крайние полузащитники тульского "Арсенала" Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов, ни форвард чешской "Млады Болеслав" Николай Комличенко ни разу не были даже на сборе главной команды страны.

На эту тему Футболист ЦСКА Обляков признан лучшим игроком 27-го тура Российской премьер-лиги