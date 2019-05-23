Умер двукратный чемпион мира по хоккею среди молодежи Сергей Абрамов

ИЖЕВСК, 23 мая. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по хоккею среди молодежных команд в составе сборной СССР, рекордсмен и самый известный игрок клуба "Ижсталь" Сергей Абрамов умер на 63-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба клуба Высшей хоккейной лиги "Ижсталь".

"Остановилось сердце Сергея Егоровича Абрамова, оборвалась жизнь того, кто олицетворял собою ледовую игру. Не стало легенды, ярчайшего игрока, лучшего снайпера и ассистента в истории ижевского хоккея. Клуб выражает соболезнования родным и близким Сергея Егоровича", - говорится в сообщении.

Абрамов начал профессиональную карьеру в 16 лет в Новокузнецке в 1972 году, откуда был вызван в молодежную сборную СССР, в составе которой дважды выиграл чемпионат мира (1975, 1976). В 19 лет Абрамов привлекался к матчам второй сборной СССР под руководством Виктора Тихонова.

В составе "Ижстали" Абрамов дебютировал в 1980 году, всего проведя в команде 12 сезонов. Абрамову принадлежат рекорды "Ижстали" в Высшей лиге СССР по числу сыгранных матчей (218), заброшенным шайбам (81), голевым передачам (93), числу очков за результативность (174). В сезоне-1980/81 он стал лучшим бомбардиром Первой лиги СССР, забросив 50 шайб и отдав 50 голевых передач. Кроме того, Абрамов в пяти сезонах становился самым результативным игроком команды (1980/81, 1983/84, 1984/85, 1986/87, 1987/88).

Свитер с 18-м номером Абрамова поднят под своды ледового дворца "Ижсталь" и выведен из обращения в клубе. Абрамов также выступал за СКА (Новосибирск), "Прогресс" (Глазов), "Славия" (Болгария), "Ратинген" (Германия), становился призером чемпионата и обладателем Кубка Болгарии по хоккею. После завершения карьеры возглавил "Ижсталь" в качестве главного тренера, всего проведя на тренерском мостике 12 лет (1994-2006). В 2013 году Абрамов был признан самым выдающимся спортсменом в истории Ижевска.