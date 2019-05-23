Стало известно время начала полуфинала ЧМ по хоккею Россия - Финляндия

БРАТИСЛАВА, 23 мая. /ТАСС/. Полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе 25 мая и начнется в 16:15 мск. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.

В четверг сборная России в четвертьфинале мирового первенства, которое проходит в Словакии, обыграла команду США со счетом 4:3. Финские хоккеисты в своем четвертьфинале победили шведов в овертайме (5:4). В другом полуфинале встретятся сборные Канады и Чехии, их матч также пройдет 25 мая в Братиславе (начало - 20:15 мск).

Матч за третье место и финал чемпионата мира по хоккею пройдут в Братиславе 26 мая.