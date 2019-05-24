СМИ: "Слован" останется в Континентальной хоккейной лиге, клуб возглавит Ружичка

ТАСС, 24 мая. Словацкий клуб "Слован" продолжит выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне. Об этом в пятницу сообщил портал iSport.cz.

Ранее сообщалось, что клуб из Братиславы имеет проблемы с финансированием и задолженности перед игроками, из-за чего вопрос его участия в сезоне-2019/20 КХЛ находится под вопросом. Однако, по информации портала, руководство клуба нашло чешского инвестора, который позволит команде продолжить выступления в лиге.

Также отмечается, что новым главным тренером команды станет чешский специалист Владимир Ружичка. О подписании контракта с ним объявят 27 мая.

"Слован" закончил сезон-2018/19 с трехзначной отрицательной разницей заброшенных и пропущенных шайб (минус 112) и стал худшей командой лиги. Команда выступает в КХЛ с 2012 года и дважды выходила в плей-офф (2012/13, 2015/16).

Ружичка является олимпийским чемпионом 1988 года в составе команды Чехии, серебряным призером Олимпийских игр 1984 года, чемпионом мира - 1985. В качестве тренера он работал в чешских клубах "Славия" и "Пираты", а также в национальной сборной Чехии.